بسبب ربع قرن من العمل المنزلي.. إلزام إسباني بدفع أكثر من 200 ألف يورو لطليقته

أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع أكثر من 200 ألف يورو لزوجته السابقة؛ تعويضا عن 25 عاماً من العمل المنزلي دون أجر، وذلك بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، على ما أظهرت وثائق قضائية، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".

وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفاً و300 دولار) احتُسبت "على أساس الحد الأدنى للأجر" طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.

وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بـ"نظام فصل الملكية"، الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.