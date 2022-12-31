مصر.. ضبط الشاب والفتاة المتورطين في فيديو كوبري القاهرة

أعلنت قوات الأمن المصرية، مساء يوم السبت، القبض على شاب وفتاة بتهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى أحد الكباري (جسر) في منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، وفق ما ذكرت صحف محلية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين للشاب والفتاة أثناء ممارستهما أعمالا منافية للآداب بالطريق العام، والذي لقي تفاعلا واسعا وأثار جدلا بين المعلقين.