مصر.. ضبط الشاب والفتاة المتورطين في فيديو كوبري القاهرة
أعلنت قوات الأمن المصرية، مساء يوم السبت، القبض على شاب وفتاة بتهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى أحد الكباري (جسر) في منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، وفق ما ذكرت صحف محلية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين للشاب والفتاة أثناء ممارستهما أعمالا منافية للآداب بالطريق العام، والذي لقي تفاعلا واسعا وأثار جدلا بين المعلقين.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المحلية أن التحقيقات كشفت "أن الشاب والفتاة طالبان بالمرحلة الثانوية، الأول يُدعى (ي.م)، والفتاة تُدعى (ن.ك)، وأصل إقامتهما منطقة الشرابية، واعترفا بارتكابهما للجريمة وقالا إن علاقة عاطفية تربطهما".
وذكرت الصحيفة أن المحامية نهى الجندي كانت تقدمت ببلاغ بعد تداول فيديو يحتوي على مقطع خادش للحياء، ووصفته بأنه مثير للاشمئزاز.
وقالت إن المادة 278 من قانون العقوبات نصت على أنه "من آتى بفعل في العلانية يعد فعلًا فاضحًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث لا تقوم جريمة الفعل الفاضح إلا إذا توافرت 3 أركان: المادي، والعلانية، والقصد الجنائي، وهذه الواقعة متوافر فيها الـ3 وقائع".