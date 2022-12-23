منع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا من التصرف بأموالها
أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قرارًا قضائيًا بمنع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا من التصرف بأموالها، على خلفية التحقيق معها في قضية غسيل الأموال.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القرار القضائي الصادر من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون يقضي بـ"وضع إشارة منع تصرف على أملاك ستيفاني صليبا".
وقبل أسبوعين، قررت جهات التحقيق في لبنان توقيف صليبا، والتحقيق معها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قبل أن يتم الإفراج عنها.
وحينها قال مصدر قضائي إن صليبا مثلت أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، واستمعت إليها الأخيرة كشاهدة وقررت تركها بسند إقامة.
وأشار المصدر إلى أن القاضية عون "كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه، إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها رغم تبلغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها".
فيما علقت صليبا نافية تورطها بأي قضايا تتعلق بفساد وأنها "تعرضت لظلم"، معتبرة أن السبب في أزمتها والتحقيق معها في قضية غسيل الأموال يرجع لأشخاص لديهم أجندات خاصة.
وأضافت صليبا، في مقطع فيديو نشرته قبل يومين عبر حسابها على "إنستغرام": "طلعت أصوات كي يشوهوا سمعتي ويقولوا أشياء على لساني ولم أرد، لأنني أعرف أن لكل واحد أجندات شخصية".
ووجهت الممثلة اللبنانية الشكر إلى الأشخاص الذين ساندوها ومنحوها القوة والصمود في أزمتها الأخيرة من فنانين وصحفيين وأصدقائها والعائلة.
وتابعت: "واجهت ظلمًا كبيرًا جدًا، لكن واجهته بثقة وقوة لأن ضميري كثير مرتاح، وما عندي شيء أخاف منه، حقي رح يرجع والظلم ما بيدوم".