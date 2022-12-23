منع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا من التصرف بأموالها

وقبل أسبوعين، قررت جهات التحقيق في لبنان توقيف صليبا، والتحقيق معها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قبل أن يتم الإفراج عنها.

وحينها قال مصدر قضائي إن صليبا مثلت أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، واستمعت إليها الأخيرة كشاهدة وقررت تركها بسند إقامة.

وأشار المصدر إلى أن القاضية عون "كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه، إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها رغم تبلغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها".

فيما علقت صليبا نافية تورطها بأي قضايا تتعلق بفساد وأنها "تعرضت لظلم"، معتبرة أن السبب في أزمتها والتحقيق معها في قضية غسيل الأموال يرجع لأشخاص لديهم أجندات خاصة.