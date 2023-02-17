العثور على الطالبين الأردنيين المفقودين

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، عن عثورها على الطالبين المفقودين من محافظة إربد في منطقة البيادر في العاصمة عمّان.

وأوضحت المديرية في بيان مقتضب، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن الناطق الإعلامي، أن فرق البحث والتفتيش المكلفة بالبحث عن الحدَثين، تمكنت من تحديد مكانهما والوصول إليهما.

وأشارت إلى أنه عثر عليهما في منطقة البيادر في العاصمة عمان، وهما بصحة جيدة.

وقال الناطق الإعلامي، إنه جار الاستماع والتحقيق مع الحدثين ومباشرة إجراءات تسليمهما لذويهما.