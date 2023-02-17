العثور على الطالبين الأردنيين المفقودين
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، عن عثورها على الطالبين المفقودين من محافظة إربد في منطقة البيادر في العاصمة عمّان.
وأوضحت المديرية في بيان مقتضب، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن الناطق الإعلامي، أن فرق البحث والتفتيش المكلفة بالبحث عن الحدَثين، تمكنت من تحديد مكانهما والوصول إليهما.
وأشارت إلى أنه عثر عليهما في منطقة البيادر في العاصمة عمان، وهما بصحة جيدة.
وقال الناطق الإعلامي، إنه جار الاستماع والتحقيق مع الحدثين ومباشرة إجراءات تسليمهما لذويهما.
وأثارت قصة اختفاء الطالبين، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختفيا دون أثر لهما.
والطالبان المختفيان، أيهم وراشد، زميلان يدرسان في المدرسة ذاتها في إربد، وقد اختفيا بعد مدة قصيرة من ملاحظة والد أحد الطالبين، تصرفات غريبة على ابنه.
وفي التفاصيل، قال والد أيهم إنه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لم يعد ابنه من المدرسة، ليتلقى اتصالا من والد راشد، يسأله بدوره إن كان راشد في منزلهم، وليبلغه أن أيهم وراشد لم يذهبا إلى المدرسة في ذلك اليوم.
وتابع أنه بعد ذلك تلقى اتصالا من زميل أيهم وراشد في المدرسة، يخبره فيه أن أيهم وراشد أعطياه رسالة وأوصياه أن يسلمها لوالديهما ليلا.
وأضاف والد أيهم، أن الرسالة كانت مكونة من 4 صفحات، حيث كتب كل من أيهم وراشد في الرسالة أنهما قاما بقراءة كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، وأعربا بعدها عن رغبتهما في جني المال والثروة.
بدوره، كشف الصحفي عمر الدهامشة، عبر حسابه في "تويتر"، مضمون الرسالة التي خلفها الطالبان، لافتا إلى أن "الطالبين أكدا في الرسالة نيتهما العودة، بعد أن يجمعا ثروة وينجحا في الحياة"، وفق تعبيرهما.