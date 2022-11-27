مسن يضرم النار في نفسه احتجاجا على "لغة بلاده"

أضرم رجل ثمانيني النار في نفسه في جنوب الهند احتجاجا على سياسة فرض اللغة الهندية المحكية في الشمال خصوصا، التي تُتّهم حكومة نيودلهي بالرغبة في تطبيقها في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت الشرطة الأحد.

واللغة موضوع حساس في الهند حيث تستخدم مئات اللغات. وتستخدم الإنجليزية كلغة رسمية مشتركة للتواصل، فيما تعتمد حكومات الولايات اللغات المحكية في كلّ منها.

وبحسب آخر مسح أُجري في العام 2011، لا يتكلم اللغة الهندية سوى 44% من مواطني البلاد.

والشهر الماضي، ذكرت صحف أن مجموعة من البرلمانيين بقيادة وزير الداخلية النافذ أميت شاه أوصت بجعل اللغة الهندية اللغة الوطنية الرسمية بما في ذلك في التعليم.