المغرب.. مقاطع على "تيك توك" تضع مصنع ملابس في ورطة
مكّنت مقاطع فيديو ترويجية على منصة "تيك توك"، الجمارك المغربية من مداهمة مصنع في الدار البيضاء مجهز بآلات خياطة متطورة، لإنتاج ملابس رياضية جاهزة تحمل الهوية البصرية والاسم التجاري لـ"ماركات" عالمية شهيرة مقلدة.
واتخذت مصالح الجمارك المغربية، الإجراءات القانونية في حق الشركة ونشاطها المخالف للقوانين، مع حجزها كميات مهمة من الملابس الحاملة للعلامات التجارية العالمية المقلدة، وآلات مستخدمة خصيصا في عملية تقليد تلك المنتوجات، علاوة على كميات مهمة من الأثواب.
وكشفت عملية فحص المحجوزات، تضمين القطع المصنعة عنونة داخلية تحمل اسم الشركة التي تتوفر على وضعية قانونية سليمة، وسجل تجاري مقيد بالمحكمة التجارية في العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وتواترت مقاطع فيديو ترويجية على "تيك توك" للملابس الرياضية الجاهزة التي تحمل الهوية البصرية والاسم التجاري للماركة العالمية المعروفة، وتسويقها على أساس أنها نسخ عالية الجودة عن العلامة الأصلية، مقابل أسعار أقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن المنتج الحقيقي.
وحققت الشركة المخالفة مبيعات مهمة عبر منصة "تيك توك"، إذ تمكنت من توزيع منتجاتها المقلدة في مناطق مختلفة من المملكة، عبر شركات الإرساليات، بعدما خصصت لمعالجة ارتفاع الطلبات خدمة هاتفية للحجز والطلب، على أساس أن يكون الأداء عند التسليم.
وتضمن محضر الحجز الذي قامت به مصالح الجمارك، واقعة تصنيع وتسويق ملابس جاهزة تحمل علامة تجارية مقلدة، والإضرار بسمعة العلامة الأصلية، وتكبيدها خسائر في السوق.