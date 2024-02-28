المغرب.. مقاطع على "تيك توك" تضع مصنع ملابس في ورطة

مكّنت مقاطع فيديو ترويجية على منصة "تيك توك"، الجمارك المغربية من مداهمة مصنع في الدار البيضاء مجهز بآلات خياطة متطورة، لإنتاج ملابس رياضية جاهزة تحمل الهوية البصرية والاسم التجاري لـ"ماركات" عالمية شهيرة مقلدة.

واتخذت مصالح الجمارك المغربية، الإجراءات القانونية في حق الشركة ونشاطها المخالف للقوانين، مع حجزها كميات مهمة من الملابس الحاملة للعلامات التجارية العالمية المقلدة، وآلات مستخدمة خصيصا في عملية تقليد تلك المنتوجات، علاوة على كميات مهمة من الأثواب.

وكشفت عملية فحص المحجوزات، تضمين القطع المصنعة عنونة داخلية تحمل اسم الشركة التي تتوفر على وضعية قانونية سليمة، وسجل تجاري مقيد بالمحكمة التجارية في العاصمة الاقتصادية للمغرب.