بسبب تضخم أمواله.. استدعاء رئيس مكافحة الإرهاب العراقي السابق للقضاء

أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق أول الركن طالب شغاتي، للقضاء بسبب تضخم أمواله.

وأظهرت وثيقة صدرت عن هيئة النزاهة، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال طلبت تبليغ شغاتي، بالحضور إلى مقر تحقيق بغداد، بغية بيان مصادر إيداعاته المالية بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي.

وطالب شغاتي، هو القائد السابق، لجهاز مكافحة الإرهاب، إحدى المؤسسات العسكرية العراقية، حيث تولى منصبه العام 2007 وحتى العام 2020.

ويأتي هذا الاستدعاء في وقت تحقق فيه السلطات العراقية، بما عرف بـ"سرقة القرن"، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار، من خزائن وزارة المالية.

وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.