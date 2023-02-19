الكويت.. وافدة هندية تقتل طفليها وتنتحر بإلقاء نفسها من أعلى بناء

شهدت محافظة الأحمدي الكويتية، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة ارتكبتها وافدة هندية بحق طفليها، قبل أن تنهي حياتها بإلقاء نفسها من أعلى البناء الذي تقطنه لأسباب مجهولة حتى الآن.

ووقعت الجريمة التي تصدرت وسائل الإعلام الكويتية، في منطقة الفحيحيل، حيث تسكن الأم الهندية مع طفليها البالغين من العمر 10 أعوام و13 عامًا، وفقًا لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية.