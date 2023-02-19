الكويت.. وافدة هندية تقتل طفليها وتنتحر بإلقاء نفسها من أعلى بناء
شهدت محافظة الأحمدي الكويتية، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة ارتكبتها وافدة هندية بحق طفليها، قبل أن تنهي حياتها بإلقاء نفسها من أعلى البناء الذي تقطنه لأسباب مجهولة حتى الآن.
ووقعت الجريمة التي تصدرت وسائل الإعلام الكويتية، في منطقة الفحيحيل، حيث تسكن الأم الهندية مع طفليها البالغين من العمر 10 أعوام و13 عامًا، وفقًا لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية.
"رجال المباحث توجهوا إلى شقة الوافدة، وعثروا على جثتي الطفلين، ليتبين أنها قامت بخنقهما قبل أن تنتحر"
مصدر أمني
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الأمن والأدلة الجنائية توجهوا إلى العمارة التي تقطنها الوافدة عقب تلقيهم بلاغًا يفيد بانتحارها، وعثروا على جثتها أسفل البناء".
وأوضح المصدر الأمني أن "رجال المباحث توجهوا إلى شقة الوافدة، وعثروا على جثتي الطفلين، ليتبين أنها قامت بخنقهما قبل أن تنتحر".
وأشار المصدر إلى أنه "تم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة المروعة والغامضة".