الكويت.. تخفيف أحكام السجن بحق المتهمين في قضية "يخت" يعقوب بوشهري
خففت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين بقضية "يخت الخمور" الشهيرة، التي بدأت قبل 8 أشهر عقب ضبط كميات كبيرة من الخمور على اليخت العائد لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري.
وقضت المحكمة بالامتناع عن عقاب كابتن اليخت وهو كويتي وألغت حكم السجن لمدة عام الذي صدر سابقاً بحقه بتهمة تهريب الخمور، بينما قضت بسجن المتهم الفلبيني 3 أعوام و6 أشهر بدلاً من 5 أعوام، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أحكامها ضد المتهمين الاثنين، فيما برأت يعقوب بوشهري من القضية.
وأوضح المشهور يعقوب بوشهري حينها، أن سبب سجن الكويتي مدة عام واحد فقط، والفلبيني خمسة أعوام، عائد إلى اختلاف أقوالهما في التحقيقات.
وقال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات": إن "المتهم الكويتي، أكد في التحقيقات أن الخمور التي كانت على متن اليخت، جلبها بغرض الاستخدام الشخصي، فيما قال المتهم الفلبيني إن الخمور على اليخت كانت بغرض التجارة".
وشدد على أن "لا علاقة له بالقضية، بدليل صدور حكم ببراءته"، لافتا إلى "حصول المتهم الكويتي على وكالة منه، تخوله التصرف في اليخت".
وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حين ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.
وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر المتنوعة التي قدرت بنحو 700 زجاجة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.
وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من لندن، على خلفية الواقعة، واستمر حجزه أياما حتى تم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار).
وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت النيابة العامة استبعاده من قضية تهريب الخمور وتم رفع منع السفر عنه.