الكويت.. تخفيف أحكام السجن بحق المتهمين في قضية "يخت" يعقوب بوشهري

وأوضح المشهور يعقوب بوشهري حينها، أن سبب سجن الكويتي مدة عام واحد فقط، والفلبيني خمسة أعوام، عائد إلى اختلاف أقوالهما في التحقيقات.

وقال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات": إن "المتهم الكويتي، أكد في التحقيقات أن الخمور التي كانت على متن اليخت، جلبها بغرض الاستخدام الشخصي، فيما قال المتهم الفلبيني إن الخمور على اليخت كانت بغرض التجارة".

وشدد على أن "لا علاقة له بالقضية، بدليل صدور حكم ببراءته"، لافتا إلى "حصول المتهم الكويتي على وكالة منه، تخوله التصرف في اليخت".

وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حين ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.