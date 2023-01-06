اكتشفت جثته بعد عام ونصف.. تونس تحقق في وفاة غامضة لرجل سبعيني

وبحسب المعطيات الأولية، فإن جثة الشيخ السبعيني تم العثور عليها داخل منزله ويُرجح أن يكون قد توفي قبل ما يقارب السنة ونصف السنة.

ويعيش المتوفى بمفرده في المنزل، وله ابنان يُقيمان بكندا فقد الاتصال بهما منذ فترة طويلة، حتى أنهما لم يكتشفا وفاته.

وتفيد المعلومات التي أدلى بها صاحب المنزل الذي توفي فيه الشيخ السبعيني أنه هو من اكتشف الجثة، فبعد أن فقد الاتصال بالمتوفى منذ فترة قرر اقتحام المنزل، ليكتشف جثته.

وقام صاحب المنزل بإبلاغ السلطات القضائية والأمنية في المحافظة، ثم تمت معاينة الجثة التي تحلّلت تماما وبدت متعفنة مع انبعاث روائح كريهة منها.