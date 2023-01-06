اكتشفت جثته بعد عام ونصف.. تونس تحقق في وفاة غامضة لرجل سبعيني
فتحت السلطات التونسية، اليوم الخميس، تحقيقا لكشف أسباب وفاة شيخ تجاوز السبعين سنة، عُثر على جثته في منزله بعد أكثر من سنة ونصف السنة على وفاته، ودون أن يتفقده أحد من أقاربه وحتى أولاده.
وأذنت النيابة العامة في تونس بفتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الوفاة التي حدثت في منطقة الدندان من محافظة منوبة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن جثة الشيخ السبعيني تم العثور عليها داخل منزله ويُرجح أن يكون قد توفي قبل ما يقارب السنة ونصف السنة.
ويعيش المتوفى بمفرده في المنزل، وله ابنان يُقيمان بكندا فقد الاتصال بهما منذ فترة طويلة، حتى أنهما لم يكتشفا وفاته.
وتفيد المعلومات التي أدلى بها صاحب المنزل الذي توفي فيه الشيخ السبعيني أنه هو من اكتشف الجثة، فبعد أن فقد الاتصال بالمتوفى منذ فترة قرر اقتحام المنزل، ليكتشف جثته.
وقام صاحب المنزل بإبلاغ السلطات القضائية والأمنية في المحافظة، ثم تمت معاينة الجثة التي تحلّلت تماما وبدت متعفنة مع انبعاث روائح كريهة منها.
وبعد القيام بالمعاينة، قررت النيابة العامة فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، إضافة إلى إيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير حول الأسباب العلمية للوفاة التي من المرجح أنها تعود إلى صائفة سنة 2021.
وقالت المتحدثة باسم محكمة منوبة، سندس النويري، إن ابني الشيخ المتوفى لم يتصلا به منذ فترة طويلة.
وأضافت سندس النويري في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن المتوفى كان يعيش بمفرده، وأن ابنيه لم يكتشفا وفاة والدهما ولم يبلغا السلطات التونسية لا عن اختفائه ولا وفاته.
وقالت المتحدثة باسم محكمة منوبة إنه تم العثور على جثة المتوفى وهو على فراشه وبجانبه هاتفه الجوال، مشيرة إلى أن آخر اتصال قام به في شهر تموز يوليو 2021.
يذكر أن تونس تشهد حالات مشابهة لهذه الوفاة بشكل متواتر، إذ قامت وحدات الحماية المدنية مؤخرا بمعاينة جثة شيخ بالغ من العمر 94 سنة توفي نتيجة توقف قلبي بمقر سكناه بحي " بوستيل" في محافظة منوبة.
وقد قامت وحدات الحماية المدنية بتسليمه إلى أهله، بعد أن تم اكتشاف الجثة، بعد أسابيع من حدوث الوفاة.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في محافظة بنزرت يوم 12 كانون الأول ديسمبر 2022 بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات وفاة شيخ سبعيني عثر على جثته متعفنة داخل منزله بأحد أحياء مدينة " غزالة " من محافظة بنزرت.
وتفيد المعطيات التي تم نشرها أن المتوفى، وهو شيخ تجاوز الخامسة والسبعين من عمره، يعيش بمنزل بمفرده.
وحسب ذات المعطيات، فقد تفطن جيرانه إلى غيابه منذ أسبوعين، ليتم إعلام أعوان الأمن الذين قاموا باقتحام المنزل ليتم العثور على جثة المتوفى وبدت عليها آثار التعفن.