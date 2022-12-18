مفقود الخالدية عبدالحميد المشرعي
مفقود الخالدية عبدالحميد المشرعي

السعودية.. العثور على "مفقود الخالدية" بعد اختفائه بظروف غامضة

سماح رياض
سماح رياض

أعلن أفراد من عائلة "مفقود الخالدية" في المملكة العربية السعودية في الساعات الماضية، العثور عليه، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل.

وأكدت عائلة المفقود عبدالحميد المشرعي، وهو يمني الجنسية يبلغ من العمر 15 عاما، العثور عليه لكن بصحة "نفسية سيئة".

من حساب شقيقة المشرعي
من حساب شقيقة المشرعي

وقدمت العائلة شكرها لقوات الأمن ولمواطني السعودية، لتكثيف جهودهم وتحرياتهم وتطوعهم في البحث عن المشرعي، الذي اختفى يوم الثلاثاء الماضي، عقب خروجه لصلاة الفجر في مسجد طيبة في حي الخالدية بالرياض.

حساب خال المشرعي

وانطلقت آنذاك حملة بحث واسعة من قبل أفراد العائلة ومواطني المملكة من خلال هاشتاغ #مفقود_الخالدية عبر موقع التواصل "تويتر"، أملا في الوصول إلى أي معلومات عن الفتى، قبل العثور عليه.

أعلن خال "مفقود الخالدية" أنه ستتم مقاضاة كل من روج شائعات اختطاف ابن شقيقته أو الاعتداء عليه.

وراج تسجيل صوتي، قيل إنه لوالدة عبدالحميد، تؤكد فيه نبأ العثور على نجلها، لكن بصحة نفسية مضطربة، في وقت ذكرت فيه أنها متواجدة في مركز الشرطة.

وبحسب المعلومات التي راجت فإن والدة المشرعي قالت إن "ابنها فقد الذاكرة".

لكن خال "مفقود الخالدية" خرج عبر حسابه في "تويتر"، ونفى فقدانه ذاكرته أو كون التسجيل الصوتي يعود لابن شقيقته عبدالحميد المشرعي.

وشدد في تغريدة نشرها أن ما راج عن كون ابن شقيقته قد تعرض لاختطاف أو أذى أو اعتداء، عار عن الصحة، لافتا إلى أنه "ستتم مقاضاة كل من روج هذه الشائعات".

مفقود الخالدية عبدالحميد المشرعي
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حساب خال المشرعي

ولم تكشف عائلة "مفقود الخالدية" ملابسات اختفاء نجلها والعثور عليه.

حساب خال المشرعي

ونوّهت متابعة بدورها إلى عدم صحة خبر اختطاف المشرعي، لافتة إلى أنه تم العثور عليه في مسجد الراجحي.

حساب خال المشرعي
إسراء السهلي

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