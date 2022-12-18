السعودية.. العثور على "مفقود الخالدية" بعد اختفائه بظروف غامضة
أعلن أفراد من عائلة "مفقود الخالدية" في المملكة العربية السعودية في الساعات الماضية، العثور عليه، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل.
وأكدت عائلة المفقود عبدالحميد المشرعي، وهو يمني الجنسية يبلغ من العمر 15 عاما، العثور عليه لكن بصحة "نفسية سيئة".
وقدمت العائلة شكرها لقوات الأمن ولمواطني السعودية، لتكثيف جهودهم وتحرياتهم وتطوعهم في البحث عن المشرعي، الذي اختفى يوم الثلاثاء الماضي، عقب خروجه لصلاة الفجر في مسجد طيبة في حي الخالدية بالرياض.
وانطلقت آنذاك حملة بحث واسعة من قبل أفراد العائلة ومواطني المملكة من خلال هاشتاغ #مفقود_الخالدية عبر موقع التواصل "تويتر"، أملا في الوصول إلى أي معلومات عن الفتى، قبل العثور عليه.
وراج تسجيل صوتي، قيل إنه لوالدة عبدالحميد، تؤكد فيه نبأ العثور على نجلها، لكن بصحة نفسية مضطربة، في وقت ذكرت فيه أنها متواجدة في مركز الشرطة.
وبحسب المعلومات التي راجت فإن والدة المشرعي قالت إن "ابنها فقد الذاكرة".
لكن خال "مفقود الخالدية" خرج عبر حسابه في "تويتر"، ونفى فقدانه ذاكرته أو كون التسجيل الصوتي يعود لابن شقيقته عبدالحميد المشرعي.
وشدد في تغريدة نشرها أن ما راج عن كون ابن شقيقته قد تعرض لاختطاف أو أذى أو اعتداء، عار عن الصحة، لافتا إلى أنه "ستتم مقاضاة كل من روج هذه الشائعات".
ولم تكشف عائلة "مفقود الخالدية" ملابسات اختفاء نجلها والعثور عليه.
ونوّهت متابعة بدورها إلى عدم صحة خبر اختطاف المشرعي، لافتة إلى أنه تم العثور عليه في مسجد الراجحي.