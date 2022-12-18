السعودية.. العثور على "مفقود الخالدية" بعد اختفائه بظروف غامضة

أعلن أفراد من عائلة "مفقود الخالدية" في المملكة العربية السعودية في الساعات الماضية، العثور عليه، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل.

وأكدت عائلة المفقود عبدالحميد المشرعي، وهو يمني الجنسية يبلغ من العمر 15 عاما، العثور عليه لكن بصحة "نفسية سيئة".