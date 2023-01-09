إيقاف كويتية حاولت تهريب "سحر الضبعة" من العراق

وتم إيقاف المواطنة في منفذ العبدلي الحدودي، حيث عُثر معها على هذا السحر الذي تقدَر قيمته بآلاف الدنانير الكويتية وهو سحر مخصص لسحر الفتيات، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأشارت الصحيفة المحلية، أنه تم التحفظ على المضبوطات وعلى الفتاة للتحقيق معها، فيما نشرت صورة للسحر الذي تم ضبطه والذي بدا مكوَنًا من قطعة جلد ملفوفة بمجموعة خيطان ملونة.