أمريكا.. مقتل 7 من عائلة واحدة وانتحار الأب و"السبب غير معروف"

وكشف دوتسون أن الشرطة تجري تحقيقات مكثفة للتوصل إلى سبب هذه الحادثة، حيث رجحت في تحقيقاتها الأولية، أنها جريمة قتل ارتكبها الأب وبعدها أقدم على الانتحار.

وأظهرت التحقيقات أن أحد أفراد العائلة كان تقدم بطلب في قسم شرطة حماية الأسرة، قبل يوم من ارتكاب الجريمة، لإجراء فحص الصحة العقلية للعائلة، حيث كان من المقرر أن تحضر الأم إلى الموعد في اليوم التالي.

ومن ناحيته، قال مدير شرطة المدينة، جاكسون أميس، إن أحد أفراد هذه العائلة كان تقدم ببلاغ قبل عامين عن مشكلة اجتماعية، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

كما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أنه قبل أسبوعين من وقوع الحادثة، كانت الأم تقدمت بدعوى للطلاق في المحكمة، لكن السلطات اعتبرت من السابق لأوانه تحديد أن يكون ذلك الدافع من وراء ارتكاب جريمة القتل والانتحار.

وقال جيمس بارك، المحامي الموكل بقضية طلاق هايت: "إن آخر لقاء جمعه بموكلته كان يوم الثلاثاء الماضي، حيث لم تعرب له عن خوفها من أن يؤذيها زوجها".