الأردن.. القبض على قاتل بعد 20 عامًا من ارتكاب جريمته

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، على قاتل بعد نحو 20 عامًا على ارتكاب جريمته، التي كانت ضحيتها شقيقته، عندما كانت في الثلاثين من عمرها، ودبر عملية قتلها مع شقيقه، الذي لا يزال هاربًا من العدالة.

وتعود تفاصيل الجريمة، إلى عام 2003، عندما تم العثور على جثة تعود لسيدة مجهولة داخل برميل حديدي ومربّطة بالجنازير داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح شمال العاصمة الأردنية عمّان، حيثُ تم تحديد هويتها آنذاك وبقيت القضية قيد التحقيق دون الوصول إلى القاتل.