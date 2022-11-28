يوروبول تعلن التعاون مع الإمارات للإطاحة بـ"الكارتيل الخارق"
أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أنها نفّذت بالتعاون مع الإمارات عملية للإطاحة بواحدة من أخطر وأكبر شبكات تهريب المخدرات، والتي تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.
وبحسب بيان للشرطة الأوروبية فإن الشبكة تُعرف باسم الـ"كارتيل الخارق"، وجرى تنفيذ المداهمات التي استهدفتها خلال الفترة ما بين الـ8 والـ19 من نوفمبر الجاري، وتضمنت حملات منظمة استهدفت البنية التحتية واللوجستية لمهربي المخدرات في أوروبا، حيث تم القبض على 49 مشتبها فيهم خلال عمليات التحقيق الواسعة.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الاعتقالات تأتي كتتويج لتحقيقات أجريت بالتعاون المشترك بين كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات العربية المتحدة، وبدعم من اليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية)، بهدف وقف أنشطة الشبكة المتورطة في تهريب المخدرات وغسيل الأموال على نطاق واسع.
وقالت يوروبول إن حجم استيراد الكوكايين الذي هربته شبكة المشتبه فيهم "هائل"، إذ تم ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات على مدار فترة التحقيقات التي تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية وشرطة دبي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وأوضحت أن 6 من المقبوض عليهم اعتقلوا في دبي، بينما تم اعتقال الـ43 الآخرين في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
تعاون عالمي
وقالت يوروبول إن العملية بدأت عندما وجدت الوكالة الأوروبية معلومات استخباراتية موثوقة عن "كارتيل" تهريب المخدرات الذي أغرق أوروبا بالكوكايين، فتم تحديد الأهداف الرئيسة للحملة، من خلال استخدام الاتصالات المشفرة لتنظيم الشحنات في الدول الأخرى.
وأضافت أنها وعلى مدار العامين الماضيين استضافت "يوروبول" أكثر من 10 اجتماعات تنسيقية مع الدول المشاركة للعمل على الأهداف نفسها، فتم وضع إستراتيجية مشتركة لإسقاط الشبكة بأكملها.
ومنذ ذلك الحين، زودت الدول المشاركة اليوروبول بالتطورات والتحليلات الاستخباراتية بشكل مستمر.
وأكدت اليوروبول أنها سهّلت التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين، كما اتخذت قرارات "تكتيكية سريعة" لتعديل الإستراتيجية وفق المطلوب.
اتفاقية "ضابط الاتصال"
وأشارت اليوروبول إلى أنها في سبتمبر الماضي، اتخذت مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة مهمة في تعزيز تعاونهما، حيث وقع الطرفان على اتفاقية "ضابط الاتصال"، التي تسمح لوسيط منسق إمارتي بالتواجد في مقر اليوروبول في هولندا.
وفعلا تم توظيف أول ضابط اتصال من وزارة الداخلية الإماراتية لدى منظمة اليوروبول، إلى جانب نحو 250 ضابط اتصال آخر من أكثر من 50 دولة ومنظمة.