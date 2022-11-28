يوروبول تعلن التعاون مع الإمارات للإطاحة بـ"الكارتيل الخارق"

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أنها نفّذت بالتعاون مع الإمارات عملية للإطاحة بواحدة من أخطر وأكبر شبكات تهريب المخدرات، والتي تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وبحسب بيان للشرطة الأوروبية فإن الشبكة تُعرف باسم الـ"كارتيل الخارق"، وجرى تنفيذ المداهمات التي استهدفتها خلال الفترة ما بين الـ8 والـ19 من نوفمبر الجاري، وتضمنت حملات منظمة استهدفت البنية التحتية واللوجستية لمهربي المخدرات في أوروبا، حيث تم القبض على 49 مشتبها فيهم خلال عمليات التحقيق الواسعة.