بـ 1.7 مليار دولار.. القبض على عصابة غسيل أموال عبر العملات المشفرة في الصين
ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 شخصًا بتهمة غسل ما يصل إلى 12 مليار يوان صيني "1.7 مليار دولار" عبر العملات المشفرة، وسط حملة شديدة ضد العملات الرقمية.
وذكرت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، الاثنين، أن العصابة استخدمت منذ أيار/مايو 2021 العائدات من مصادر غير مشروعة، بما في ذلك المخططات الهرمية والاحتيال والمقامرة، وحولتها إلى عملة "تيثر"، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
وقال مكتب الأمن العام في مدينة تونغلياو في منغوليا شمال الصين، في بيان، إن أعضاء "العصابة الإجرامية" استخدموا العديد من حسابات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان الصيني.
وأوضح البيان أن العصابة استخدمت خدمة المراسلة "تليجرام" المحظورة في الصين؛ لتجنيد العديد من الأشخاص لفتح حسابات تشفير للمساعدة في غسل الأموال، مقابل الحصول على عمولة حسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها.
وأشار البيان إلى أن السلطات الصينية صادرت عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني من العصابة التي تم اعتقال أعضائها على فترات مختلفة.
وقالت الشبكة إن "تلك القضية تسلط الضوء على أنه حتى بعد محاولات السلطات الصينية للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين، لا يزال هناك قدر كبير من نشاط العملة الرقمية يحدث في البلاد".
وأوضحت الشبكة أن المستثمرين الصينيين يلجؤون عادةً إلى التبادلات الخارجية للمتاجرة في العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل السلطات العام الماضي.
وذكرت الشبكة أن مكتب الأمن العام في منغوليا تلقى تنبيها عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 ملايين يوان في حسابه المصرفي.
وقالت السلطات إن اثنين من المشتبه بهم فرا إلى بانكوك في تايلاند، لكن تم إقناعهما بالعودة إلى الصين ضمن صفقة مع السلطات.
والعام الماضي، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في قيامهم بغسل أموال عبر العملات المشفرة، وفقا للشبكة.