بـ 1.7 مليار دولار‎.. القبض على عصابة غسيل أموال عبر العملات المشفرة في الصين

وقال مكتب الأمن العام في مدينة تونغلياو في منغوليا شمال الصين، في بيان، إن أعضاء "العصابة الإجرامية" استخدموا العديد من حسابات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان الصيني.

وأوضح البيان أن العصابة استخدمت خدمة المراسلة "تليجرام" المحظورة في الصين؛ لتجنيد العديد من الأشخاص لفتح حسابات تشفير للمساعدة في غسل الأموال، مقابل الحصول على عمولة حسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها.

وأشار البيان إلى أن السلطات الصينية صادرت عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني من العصابة التي تم اعتقال أعضائها على فترات مختلفة.