مصر.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل 5 من أسرة واحدة في "مذبحة الريف الأوروبي"

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص من أسرة واحدة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الريف الأوروبي".

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص داخل مزرعة، والمعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، إلى المفتي.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفتها "بالنكراء التي يهتز لها عرش السموات والأرض".

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم لأنه "كان في حالة دفاع شرعي عن النفس"، وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة على موكله.