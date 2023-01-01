مصر.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل 5 من أسرة واحدة في "مذبحة الريف الأوروبي"
قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص من أسرة واحدة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الريف الأوروبي".
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص داخل مزرعة، والمعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، إلى المفتي.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفتها "بالنكراء التي يهتز لها عرش السموات والأرض".
فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم لأنه "كان في حالة دفاع شرعي عن النفس"، وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة على موكله.
وجاء قرار المحكمة بعد اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، حيث قال: "قتلتهم وأخطأت في حقهم".
من جهته، طالب الدفاع المدني بتعويض مالي من القاتل قدره مليون جنيه مصري.
وكشفت النيابة العامة المصرية، في 29 مايو/ أيار الماضي، تفاصيل جديدة بشأن الجريمة، التي نتج عنها مقتل أسرة مؤلفة من 5 أفراد؛ ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
وقالت النيابة العامة في بيان: "قررنا حبس المتهم بقتل 5 أفراد -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة في قرية الريف الأوروبي احتياطيًا على ذمة التحقيقات".
وأضافت: "تم استجواب المتهم وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال 7 شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة".
ونفى البيان وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وإحدى ابنتي المجني عليه.
وقال البيان: "التحقيقات أظهرت قيام المتهم بطلب الزواج من إحدى الضحايا وتم رفضه، ليقوم بوضع مخدر في أحد المشروبات قاصدًا الاعتداء جنسيًا عليها، إلا أنه نشب خلاف بين المتهم ووالد الفتاة وصل إلى ارتكاب الجريمة".
وأضاف: "تلقت النيابة العامة إخطارًا، في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري، بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة في قرية الريف الأوروبي، بالتزامن مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور".
وقال البيان: "النيابة العامة كلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هوية مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجني عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر".
وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأن "باعثَه عليها هو ضبطه حال شروعه في التعدي على إحدى المجني عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره".