بريطانية تتلقى 29 طعنة‎ وتنجو من الموت بأعجوبة

واضطرت شرطة "نورثمبريا" إلى دخول المنزل من خلال تحطيم النافذة، ثم فتشت المنزل، حيث عثرت على الضحية تختبئ في خزانة وهي غارقة في دمها.

وكشفت التحقيقات أن الجاني الذي فرّ بعد الحادث إلى جسر "ريدهيو" وقفز من أعلاه إلى نهر "تاين"، يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وقد دخل في حالة من الغضب المجنون بعد أن أخبرته الضحية أنها ستخرج في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويبدو أن ستيفن رأى أن هذا معناه أن صديقته لا تود قضاء الوقت معه، فقرر سحب سكين من درج المطبخ وهاجمها من الخلف وبدأ في طعنها بقوة شديدة لدرجة أن شفرة السكين انكسرت.

إلا أن هذا لم يمنع الجاني من الاستمرار في هجومه، حيث التقط سكيناً أخرى واستمر في مهاجمة شريكته التي دامت علاقتها به لمدة عامين، بينما كانت تتوسل إليه للتوقف.