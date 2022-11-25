هجوم على مدرسة ابتدائية لكشفها أوزان طلابها أمام الجميع

تعرضت مدرسة ابتدائية في أستراليا، لانتقادات واسعة بسبب اتباعها أسوبا "مثيرا للجدل" في معالجة السمنة بين تلاميذها، والذي يتمثل بإجبارهم على قياس وزنهم، وتعليق الرقم على لوح خشبي أمام جميع طلاب الفصل.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المعلمين في المدرسة، التي لم يكشف عن اسمها، يدونون أسماء التلاميذ الذين يبلغون من العمر 10 أعوام على اللوحة المدرسية في الفصول، ثم يجبرون تلميذا تلو الآخر، على قياس وزنه أمام الجميع، ويضيفون الوزن إلى جانب اسمه.

وبعد فضح الأوزان، يوصون التلاميذ البدناء بضرورة التوقف عن تناول الطعام بكميات كبيرة، بهدف إنقاص وزنهم.