أزمة الطائرات المهجورة في المطارات الإسبانية.. هل تنتهي؟

تواجه المطارات الإسبانية مشاكل في التخلص من 95 طائرة معطلة عن العمل ومتآكلة الهيكل منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبحسب الصحيفة "ال موندو"، تحاول هيئة المطارات الإسبانية والملاحة الجوية (AENA) التخلص من تلك الطائرات بصفقة مجانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية إخراج بعض الطائرات من المطارات الإسبانية معقدة، وقد تصل تكاليف سحب بعضها وتحويلها لخردة لأكثر من 60 ألف يورو.

وأكدت تحقيقات أن عملية التخلص من الطائرات معقدة، حيث يتطلب من هيئة المطارات نشر 3 مراسيم في الجريدة الرسمية بإسبانيا (BOE) وفي الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (OJEU)، في 3 تواريخ مختلفة لمدة 3 أشهر متتالية لتحديد مكان مالك الطائرة المهجورة، وفي حال لم يظهر خلال عام، تبدأ إجراءات تنظيم مزاد علني لبيعها.

وقالت الصحيفة إن الشركات التي تشتري الطائرات عبر المزادات، غالبًا ما ترغب في تفكيكها وبيع أجزائها.

ولفتت الصحيفة إلى أن البديل الآخر للتخلص من الطائرات، قد يكون عبر نقلها إلى مؤسسات ثقافية أو جامعية، إلا أن المطارات الإسبانية رفضت الحل مؤكدة أن ملكية الطائرات تُعقد عملية نقلها لخارج المطار.

يذكر أن معظم تلك الطائرات تعود لشركات أعلنت إفلاسها، أو لأشخاص فضلوا تركها في المطارات بدلاً من سداد الرسوم المتراكمة مقابل ركنها لفترات طويلة.