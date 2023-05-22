اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة العراقية
كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن "مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة بابل انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندرية، ورصد اختفاء مبلغ 120 مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022).
وأشارت الدائرة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن مجموع الإيرادات الكلي للشركة بلغ 305 مليارات دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية 185 مليار دينار، مبينة أن "أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظفين المسؤولين".
وأوضحت أنه "تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".