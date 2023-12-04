عامل نظافة ينتحل شخصية طبيب ويقتلع أسنان مريض دون داعٍ

في قصة صادمة، قضت محكمة تركية مؤخرًا بحبس رجل لمدة عامين ونصف العام بتهمة مزاولة طب الأسنان دون الحصول على شهادة، كما أجبرته على دفع تعويض لمريض تعرض للضرر والصدمة.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف التركية وبحسب وثائق المحكمة، اتصل "هاكان يلدرم" البالغ من العمر 42 عاما بعيادة أسنان في منطقة كاغيثان لتحديد موعد طارئ بعد معاناته من ألم شديد في أسنانه، فرد عليه جمال شيناسلان، الذي قدم نفسه على أنه طبيب أسنان، وطلب منه الحضور للعيادة مساءً لفحص أسنانه.

وعندما حضر المريض استقبله شيناسلان الذي تفاخر بأنه محاضر في جامعة طب الأسنان، حتى يشعر المريض بالمزيد من الراحة. وبعد فحصه، أخبره أنه يجب خلع أسنانه الأربع الأمامية، فأكد المريض أنه لم يعلم أن الأمر يستلزم خلعا بحسب علمه، لكن الطبيب الذي بدا عليه الانزعاج قال له "هل تعملني وظيفتي؟".