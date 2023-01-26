السعودية.. "القتل تعزيرا" لقاتل الشاب بندر القرهدي

أعلن كل من محامي ووالد الشاب السعودي بندر القرهدي، صدور الحكم بالقتل تعزيرا بحق قاتل نجله، بعد شهر ونصف على الجريمة.

ووثق محامي المجني عليه، مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، أكد فيه صدور الحكم بالقتل تعزيرا على المتهم القاتل.

فيما قال والد بندر، في ذات المقطع، إنه صدر الحكم على الجاني بالقصاص تعزيرا، وذلك إحقاقا للحق والعدل.