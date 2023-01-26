السعودية.. "القتل تعزيرا" لقاتل الشاب بندر القرهدي
أعلن كل من محامي ووالد الشاب السعودي بندر القرهدي، صدور الحكم بالقتل تعزيرا بحق قاتل نجله، بعد شهر ونصف على الجريمة.
ووثق محامي المجني عليه، مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، أكد فيه صدور الحكم بالقتل تعزيرا على المتهم القاتل.
فيما قال والد بندر، في ذات المقطع، إنه صدر الحكم على الجاني بالقصاص تعزيرا، وذلك إحقاقا للحق والعدل.
وتصدرت حادثة مقتل الشاب بندر القرهدي "حرقًا" داخل سيارته في السعودية، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ووقعت هذه الحادثة المأساوية في محافظة جدة قبل نحو شهرين، وأثارت تعاطفاً كبيراً، إذ أقدم الجاني على إشعال النار بسيارة المجني عليه؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.
وقال مستخدمون إن الشاب الذي فارق الحياة كابتن طيار، ويُدعى بندر طه القرهدي.
وتداول مستخدمون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، حيث ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.
وتم القبض على الجاني بعد وقت قليل من حدوث الجريمة، وتبين أنه مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد البيان الرسمي للأمن العام أن الجاني أشعل النيران بسيارة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، آنذاك، إن "المجني عليه مواطن في الأربعينيات من عمره، وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية، وتم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها باستخدام مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم".