الأول منذ سنوات.. تنفيذ حكم إعدام بحق قاتل فتاة التواهي في عدن

نفذت السلطات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم السبت، حكما بالإعدام بحق قاتل فتاة التواهي بحضور عدد من المواطنين.

وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم إعدام في المدينة منذ سنوات.



وبحسب موقع عدن الغد المحلي، كانت محكمة الميناء بالعاصمة المؤقتة عدن قد عقدت أولى جلسات المحاكمة في نوفمبر الماضي للنظر في مقتل الطفلة الحدث مها باسم مدهش على يد القاتل حسن محمد البنجابي الذي طالب عدالة المحكمة بإعدامه أمام الرأي العام، وأقرت المحكمة الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة مها باسم مدهش رميًا بالرصاص الحي حتى الموت.



وأقرت المحكمة العليا للجمهورية في عدن في ديسمبر الماضي الحكم الصادر من محكمة الميناء والقاضي بإعدام قاتل فتاة التواهي واعادة الحكم للنائب العام لاستكمال الإجراءات بشأنه.

تفاصيل الجريمة

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي حين عثرت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على جثمان فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها مدفونة في ساحة منزل أحد جيرانها.

وكانت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، والتي تقطن في أحد أحياء مديرية التواهي، قد اختفت قبل يوم من العثور على جثتها.

وحينها ذكرت مصادر محلية، لـ"إرم نيوز" أنه "خلال عملية البحث عنها، من قبل أسرتها وأهالي الحي الذي تقطنه، وكذا الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة التواهي، تم الاشتباه بأحد الشباب الذي يسكن في الحي نفسه، بتورطه ووقوفه خلف اختفاء الفتاة".