مصر.. تطورات جديدة في قضية مقتل "سيدة بورسعيد"

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من هيئة دفاع المتهم قاتل والدة عشيقته ببورسعيد، وأيدت الحكم السابق بإيداع الطفل أحد دور الرعاية.

وكان محامي المتهم قد طعن على حكم الإيداع بدار الرعاية نتيجة خطأ في الإجراءات، ودفع أمام المحكمة اليوم، بالبطلان، وتحدث عن أن موكله ضحية لقاتلة أمها والتي وقع في عشقها، كما أنه ضحية لإهمال الأب والأم اللذين علموا بعلاقة ابنتهما الآثمة بالمتهم ولم يحركا ساكنا.

وحضر المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث بـ"بورسعيد" شمال شرق مصر، في الجلسة التي أمر القاضي أن تكون سرية، واتهم عشيقته بقتل أمها، محاولا إبعاد التهمة عنه، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.