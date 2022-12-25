الكويت.. القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن للسرقة

ألقى رجال المباحث الجنائية في الكويت، اليوم الأحد، القبض على رجل انتحل صفة رجل أمن، بهدف الاحتيال على الأشخاص وسرقتهم.

ووفق الداخلية الكويتية، فإن المتهم مارس عمليات السرقة في منطقة السالمية بمحافظة حولي، وتم القبض عليه بعد تقديم عدة أشخاص شكاوى ضده إلى الجهات الأمنية.