في ليبيا.. قرروا تأجيل العملية القيصرية لزوجته فدمر قسم التوليد



أقدم مواطن ليبي على تدمير قسم الولادة في مستشفى عمر المختار بالجبل الأخضر السبت، احتجاجًا على عدم إجراء عملية قيصرية لزوجته في الموعد الذي يرغب به.

ونقلت منصة فواصل الإعلامية المحلية عن مدير مستشفى عمر المختار العام رئيس قسم النساء والتوليد مصطفى سويكر، قوله إن زوج إحدى المريضات التي ادخلت للمستشفى بغرض الولادة، طلب أن تجهز زوجته لإجراء عملية ولادة قيصيرية في يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، وهو تاريخ ولادتها في المرة السابقة بعملية قيصيرية أيضاً.

وأضاف سويكر، أنه بعد تجهيز المريضة للعمليات يوم الجمعة مراعاة لطلب زوجها، لم يسمح الوضع الصحي لها بإجراء العملية كونها في الأسبوع الأول من الشهر التاسع، وعند إخبار زوجها بذلك أقدم على تحطيم وتدمير قسم الولادة ما اضطرنا إلى إخلائه رغم أنه كان يضمّ 7عمليات قيصرية، وعملية استئصال للرحم، وعملية إجهاض، و4 حالات ولادة طبيعية، مشيرا إلى أن القسم قد تعرض للتخريب الكامل.

وأوضح انه تم تجهيز قسم آخر تم نقل الحالات المرضية إليه على الفور إلى حين استكمال صيانة القسم الذي تعرض للتدمير.