انتحار معلم مصري في بث مباشر لسبب صادم





وذكر المعلم في الفيديو قبل تناوله المبيد السام، أنه "يمر بأزمة نفسية صعبة بسبب خلافات مع "سيدة لم يذكر اسمها"، لكنه أكد أنها كانت السبب في انتحاره، بسبب النكد وأنها السبب في وجود خلاف مع أولاده".



وقبل ساعات من الانتحار، أشار مدرس التربية الفنية عبر حسابه في "فيسبوك"، بطريقة غير مباشرة إلى أنه سيتخلص من حياته خلال ساعات أو أقل، إذ كتب: "قد تكون ساعات أو أقل من ذلك وينتهي الأمر".