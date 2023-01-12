ليبيا.. ضربت زوجها حتى الموت بهدف "تأديبه" لكسره فناجين القهوة

أقدمت سيدة في ليبيا على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب كسره فناجين القهوة، وفق اعترافها.

ونشرت وزارة الداخلية في ليبيا، اعترافا مفصلا للسيدة، عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث روت الجانية تفاصيل جريمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على السيدة، وكشف ملابسات الجريمة، التي وقعت في منزلها هي والضحية بمنطقة قرقارش في طرابلس.