الكويت.. قاتل والده يفاجئ المحكمة بما حدث يوم الجريمة

فاجأ شاب قتل والده بسلاح رشاش في الكويت، قضاة محكمة الجنايات، بأنه علم بقتله لوالده عن طريق رجال الأمن بعدما استفاق من جرعة المخدرات، فيما أجّلت المحكمة برئاسة المستشار فوزان العنجري، النظر في القضية.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن جلسة المحاكمة، قول الابن للقاضي، "كنت متعاطياً للمخدرات وما عرفت أني ذبحت أبوي إلا ثاني يوم في المباحث".

وأوضح أنه "في يوم الجريمة عدت إلى المنزل وكنت متعاطياً أنواعاً مختلفة من المخدرات قدمها لي أحد الأصدقاء وحسب ما علمت لاحقاً أنه وقع خلاف بيني وبين والدي تطور إلى اشتباك بالأيدي بسبب تعاطي المخدرات".

وأضاف: "بعدها قمت بإخراج سلاح رشاش وأطلقت طلقتين في صدر والدي فقتلته، ولم أكن أعلم بما حدث وما أرويه الآن هو ما ذكر لي في المباحث".

ولم تذكر "الراي"، هوية الابن القاتل، لكن الكويت شهدت في مايو/أيار الماضي، جريمة إقدام شاب على قتل والده، بعيارين ناريين من سلاح رشاش داخل منزل الأسرة في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية جنوب العاصمة الكويت.

أما صحيفة "القبس" المحلية، فقد نقلت يومها عن مصدر أمني قوله، إن "الجاني فرّ من المنزل بعد ارتكابه الجريمة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من القبض عليه".

وأوضحت الصحيفة أن "الجاني من فئة غير محددي الجنسية البدون وعدل وضعه قبل فترة إلى الجنسية اليمنية".