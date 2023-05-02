ممرضة بريطانية تنفي قتلها 7 أطفال

نفت الممرضة لوسي ليتبي خلال محاكمتها، الثلاثاء، في مدينة مانشستر البريطانية تهمة قتل سبعة أطفال بين عامي 2015 و2016 الموجهة إليها، واصفةً إياها بـ"أسوأ" تهمة، وموضحة خلفية ملاحظات كتبتها واعتُبِرَت دليلاً على كونها مذنبة.

فبعد سبعة أشهر من بدء محاكمتها في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أدلت المتهمة البالغة 33 عاماً بأقوالها للمرة الأولى أمام المحكمة في شأن التهم الموجهة إليها بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل عشرة آخرين بين عامي 2015 و2016 عندما كانت ممرضة في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى "كاونتس أوف تشستر" بشمال غرب إنكلترا.

واتهمتها جهة الادعاء بقتل الأطفال بحقنهم بالهواء في عروقهم أو بالأنسولين.

وقالت لوسي ليتبي، الثلاثاء، إن "توجيه هذه الاتهامات إلي أمر مثير للاشمئزاز، لم أصدق ذلك، لا أعتقد أنّه من الممكن اتّهام أيّ شخص بأيّ شيء أسوأ من ذلك".