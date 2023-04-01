شقيق الكويتي مبارك علي الرشيدي يرصد مكافأة مالية لمن يقود إليه
أعلن شقيق الكويتي مبارك علي الرشيدي عن مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بأي معلومات قد تقود إلى مكانه.
ويأتي إعلان شقيق مبارك علي الرشيدي، الذي عرف إعلاميا بـ"مفقود كبد" بعد اختفائه منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة.
وشغلت قضية الشاب مبارك علي الرشيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائه وسيارته عن الأنظار مطلع شهر مارس/آذار الماضي في منطقة كبد الكويتية، دون أي معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.
وحظيت قضية الرشيدي بمتابعة رسمية من قبل وزارة الداخلية، وكذلك مشاركة العديد من الفرق التطوعية، واهتمام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال شقيق "مفقود كبد" في لقاء إعلامي سابق إن آخر تواصل كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.
وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.
وأوضح أن شقيقه مبارك الرشيدي والصديق المعني، شريكان في العمل، إذ لديهما مشروع يتعلق بالأغنام والبط، لافتا إلى "تضارب أقوال الصديق عن اختفاء شقيقه".
وأشار إلى أنه بعد العثور على سيارة شقيقه "وانيت" تبين من قبل رجال الأمن أن هناك "دماء"، كما أن هناك آثار "قيء وعرق وبصمات تعود لمبارك"، مشددا على ضرورة حصولهم على التقرير الجنائي في أقرب وقت.
وكشف أن "هناك شخصا مشتبها به في قضية اختفاء شقيقه، وهو الآن محتجز لدى الشرطة وجارٍ التحقيق معه"، مبينا أنه لا يعرف أي تفاصيل عن هذا الشخص وسبب احتجازه إلى حد اللحظة دون أي معلومات.