شقيق الكويتي مبارك علي الرشيدي يرصد مكافأة مالية لمن يقود إليه

وحظيت قضية الرشيدي بمتابعة رسمية من قبل وزارة الداخلية، وكذلك مشاركة العديد من الفرق التطوعية، واهتمام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شقيق "مفقود كبد" في لقاء إعلامي سابق إن آخر تواصل كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.

وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.