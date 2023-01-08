بزعم تأمين منزل وعروس.. زوجان يحتالان على مغترب سوري بمبلغ 100 ألف دولار
القت السلطات السورية القبض على رجل وزوجته في مدينة حلب، قاما بالاحتيال على شخص مقيم خارج سوريا، بمبلغ مالي قدره 700 مليون ليرة سورية (قرابة 100 ألف دولار).
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، نشر عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، مساء السبت، إن "شخصًا قدم شكوى لدى قسم شرطة الأنصاري بمدينة حلب، يتهم خلالها شخصًا وزوجته بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي قدره 700 مليون ليرة سورية بحجة تأمين فتاة للزواج منه".
من خلال المتابعة والبحث تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على الشخص ويدعى (أحمد. ش) وزوجته (منى. ن)، وبالتحقيق معهما اعترفا بالاحتيال على المدعي، وإيهامه بوجود فتاة وافقت على الزواج منه بعد إرسال صورة وهمية له لفتاة من الصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وقام الشخص وزوجته باستلام مبالغ مالية من المدعي بشكل دفعات متتالية على أنها مهر للفتاة وهدايا لها وشراء منزل بقيمة 250 مليون ليرة سورية، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
وتم استرداد 46 ألفا و800 دولار أمريكي و5 ملايين و250 ألف ليرة سورية، من المتهم.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه "نظم ضبط بحق المتهم وزوجته، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء".