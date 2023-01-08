بزعم تأمين منزل وعروس.. زوجان يحتالان على مغترب سوري بمبلغ 100 ألف دولار

القت السلطات السورية القبض على رجل وزوجته في مدينة حلب، قاما بالاحتيال على شخص مقيم خارج سوريا، بمبلغ مالي قدره 700 مليون ليرة سورية (قرابة 100 ألف دولار).

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، نشر عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، مساء السبت، إن "شخصًا قدم شكوى لدى قسم شرطة الأنصاري بمدينة حلب، يتهم خلالها شخصًا وزوجته بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي قدره 700 مليون ليرة سورية بحجة تأمين فتاة للزواج منه".