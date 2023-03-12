توقيف طالب في كندا بسبب إنكاره "الجنس الثالث"

ونقلت عن الطالب المدعو "جوش"، قوله إنه دخل في عدة خلافات مع إدارة المدرسة، بسبب قناعاته الدينية، وإصراره على وجود جنسين فقط، وأنه عقب ذلك تم منعه من دخول المدرسة، وعندما أصر على الحضور لفصول الدراسة، قامت إدارة المدرسة باستدعاء الشرطة وتسليمه لها.

وأشار جوش، إلى أنه لا يستبعد إمكانية حرمانه من التعليم الثانوي، بسبب تمسكه بآرائه ومعتقداته، مؤكدا عزمه تقديم شكوى رسمية حول التمييز الديني بين الأجناس، وفق قوله.