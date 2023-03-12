توقيف طالب في كندا بسبب إنكاره "الجنس الثالث"
منعت السلطات الكندية، طالبا في إحدى المدارس الكاثوليكية من متابعة الدراسة حتى نهاية العام وتم توقيفه من قبل الشرطة، وذلك بسبب انتقاده لاستخدام الفتيان لحمامات الفتيات، وتأكيده لإدارة المدرسة على أنه لا يعترف إلا بوجود جنسين فقط.
ووفقا لقناة فوكس نيوز، فقد اعتقلت الشرطة الطالب، بسبب معتقداته، وتأكيده أن الله خلق جنسين فقط، وأنه "لا وجود للجنس الثالث".
ونقلت عن الطالب المدعو "جوش"، قوله إنه دخل في عدة خلافات مع إدارة المدرسة، بسبب قناعاته الدينية، وإصراره على وجود جنسين فقط، وأنه عقب ذلك تم منعه من دخول المدرسة، وعندما أصر على الحضور لفصول الدراسة، قامت إدارة المدرسة باستدعاء الشرطة وتسليمه لها.
وأشار جوش، إلى أنه لا يستبعد إمكانية حرمانه من التعليم الثانوي، بسبب تمسكه بآرائه ومعتقداته، مؤكدا عزمه تقديم شكوى رسمية حول التمييز الديني بين الأجناس، وفق قوله.