بينهم امرأتان.. الكويت تنفذ 7 أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل

والمدانون هم:

1- الكويتي خالد سعد محمد القحطاني، الذي أدانه القضاء بارتكاب جريمتي قتل عمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

2- الكويتي عدم علي عدم الجبري، المدان بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، واستعمال سلاح ناري بمنطقة سكنية وتعاطي شراب مسكر في مكان عام وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة.

3- الكويتي مشعان محمد مطلق العتيبي، المدان بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، واستعمال السلاح والذخائر بغير ترخيص.

4- الكويتية رباب عدلي مصطفى شحاتة، المدانة بارتكاب جريمة قتل عمد.

5- حمد أحمد محمود الخلف، سوري الجنسية، مدان بارتكاب جرائم خطف عن طريق الحيلة، والقتل العمد مع سبق الإصرار وسرقة هاتف مملوك للمجني عليه ليلًا.

6- راشد أحمد نظير محمود، باكستاني الجنسية، ومدان بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا، والمواقعة بالرضا.

7- عائشة نيمو فيسو، إثيوبية الجنسية، مدانة بارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وأصدرت المحاكم الكويتية في الأعوام القليلة الماضية أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل، آخرها حكم نهائي صدر قبل أسبوع بإعدام طباخ هندي قتل مواطنته عقب شجار وقع بينهما بسبب الطعام الذي تقدمه له.

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقًا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.

ووفق تقارير محلية، فإن أول حكم إعدام نفذ في الكويت كان عام 1964، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تم إعدام العشرات من المواطنين، بينهم عضو من الأسرة الحاكمة، ووافدين بجرائم غلب عليها القتل، وكان آخر حكم إعدام قد نفذ في عام 2017.