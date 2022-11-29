الكويت.. إحالة مدير هيئة الشباب مشعل الشاهين الربيع إلى التقاعد عقب "تسجيل مسرّب"
أحال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري، المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين الربيع إلى التقاعد، عقب اتهامات طالته من نواب ونشطاء بتهديد أحد الطلبة في أمريكا والإساءة والتحريض ضد شخصيات كويتية معروفة.
وقالت مصادر وُصفت بـ "المسؤولة" لصحيفة "القبس" الكويتية: إن "الوزير المطيري أصدر قرار إحالة الربيع للتقاعد، وتم رفع قرار الإحالة إلى مجلس الوزراء للبت فيها".
وجاء قرار الإحالة عقب تداول النشطاء في "تويتر" على نطاقٍ واسع تسجيلا صوتيا منسوبا للربيع، يتضمن تهديدا لأحد الأشخاص لثنيه عن قرارٍ ما، وإساءة إلى شخصيات بينهم نائب كويتي.
وسُمع في التسجيل المتداول والموجَه إلى شخص يُدعى "يوسف"، صوت لشخص يهدد "يوسف" بأن "قراره بإحضار شخص آخر يدعى البيدان سيتسبب بإيقاف الدعم المالي له من الهيئة ومن الديوان الأميري ومن شخص يُدعى عبدالله".
وتطرق صاحب التسجيل في حديثه مع "يوسف" إلى أحد نواب مجلس الأمة، قائلاً له "أنت أحضرت نائباً للتسويق له، إذا أحضرت نائباً لا تحضر نائباً يصعد على ظهرك ويتعدى علينا".
وأشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية وعدد من النشطاء، أن التسجيل المنسوب إلى الربيع كان "اتصالاً له مع رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأمريكا يوسف أشكناني لتحريضه على اتخاذ موقف ما حيال بعض الأشخاص تحت طائلة وقف الدعم من الديوان الأميري والهيئة".
وكان النائب حمد المدلج قد أشار بأنه هو النائب المقصود بالإساءة من الربيع وطالب وزير الإعلام بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "الأخ عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام التنمر على طلبة امريكا من خلال الدعم المالي وذلك لمنع مشاركتي انا و الاخ المحترم يوسف البيدان ما هو إلا اسفاف وقلة ادب بحق القيادة السياسية واخواني الطلبة عليك الآن ايقاف مدير الشباب عن العمل واحالته للتحقيق وإلا ستتحمل انت المسؤولية السياسية".
وبدورها، اعتبرت النائبة جنان بوشهري أن ما قام به الربيع هو استغلال لمنصبه لابتزاز اتحاد طلبة أمريكا، قائلةً "مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات فورية وحاسمه بانهاء مرسوم مدير عام هيئة الشباب لاستغلاله منصبه بابتزاز ومساومة اتحاد الطلبة فرع أمريكا، فهذا السلوك والتصرف لا يستقيم مع أي شخصية قيادية تمثل الحكومة بشكل عام والشباب بشكل خاص".
وتعقيباً على التسجيل الصوتي والدعوة النيابية بإيقاف الربيع عن العمل، قالت مصادر إن "الوزير المطيري كان حازماً وتجاوز مطالبات النواب بقرار الإحالة الفورية على التقاعد وعدم الاكتفاء بالوقف عن العمل"، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
وشهدت الكويت التي انتخبت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي أعضاء مجلس الأمة الجديد، تبعها تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية.