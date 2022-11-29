الكويت.. إحالة مدير هيئة الشباب مشعل الشاهين الربيع إلى التقاعد عقب "تسجيل مسرّب"

أحال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري، المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين الربيع إلى التقاعد، عقب اتهامات طالته من نواب ونشطاء بتهديد أحد الطلبة في أمريكا والإساءة والتحريض ضد شخصيات كويتية معروفة.

وقالت مصادر وُصفت بـ "المسؤولة" لصحيفة "القبس" الكويتية: إن "الوزير المطيري أصدر قرار إحالة الربيع للتقاعد، وتم رفع قرار الإحالة إلى مجلس الوزراء للبت فيها".

وجاء قرار الإحالة عقب تداول النشطاء في "تويتر" على نطاقٍ واسع تسجيلا صوتيا منسوبا للربيع، يتضمن تهديدا لأحد الأشخاص لثنيه عن قرارٍ ما، وإساءة إلى شخصيات بينهم نائب كويتي.