هكذا انتقمت كولومبية من رئيس عصابة قتل زوجها

في قصة تشبه ما يحدث في أفلام هوليوود، تمكنت امرأة كولومبية من الانتقام لزوجها من رئيس عصابة عجزت الشرطة والجيش عن الإيقاع به.

وبعد أن أمر رئيس العصابة بقتل زوجها، أمضت السيدة الكولومبية التي لم يُكشف عن اسمها، سنوات في التخطيط للانتقام، وفي النهاية تمكنت من الإيقاع بالمجرم وتسليمه للعدالة.