بعد فتوى "زواج السر".. الشرطة السودانية تعثر على الطبيب المفقود عريسًا

وأحدثت الواقعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما عدها البعض بأنها نتيجة لفتوى كان قد أخرجها مجمع الفقه الإسلامي، الأيام الماضية، أباح خلالها للرجل الزواج في السر.

وكانت أسرة الطبيب السوداني، عامر حسن محمد أحمد، اختصاصي طب المجتمع، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، يوم الجمعة، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بضاحية الجريف، صباح الخميس الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن الطبيب المختفي عاد إلى السودان من مقر عمله بالمملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته بالخرطوم.