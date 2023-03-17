الأردن.. قاتل طفلتيه في الرمثا يكشف تفاصيل جريمته البشعة

كشفت التحقيقات في الجريمة التي ارتكبها أب أقدم على قتل طفلتيه في الرمثا الأردنية تفاصيل الجريمة البشعة، ومحاولة الأب قتل طفليه الآخرين بعد تعذيبهما.

وكان الأب قد نفى قتل طفلتيه ومحاولة قتل طفليه الآخرين خلال محاكمته بتهمة القتل العمد مكررة مرتين والشروع بالقتل مكررة مرتين.

وبحسب قناة "رؤيا" المحلية، فقد وقعت الجريمة في العام الماضي، إذ أقدم الأب على قتل طفلتيه (11 سنة و8 سنوات)، وعذب طفليه الآخرين (10 سنوات و12 سنة)، وجميعهم أبناؤه من طليقته.

وفي التفاصيل، وفق لائحة الاتهام، فقد حضر المتهم إلى منزل طليقته لاصطحاب أطفاله إلى منزله، لكنه لم يعدهم في الموعد المحدد كما جرت العادة.

وأجرت الأم اتصالات مع الأب المتهم تطلب منه إعادة أبنائها إلا أنه رفض ذلك رغم تكرار الاتصالات وتدخلات الأقارب، الأمر الذي أجبرها على تقديم شكوى لدى إدارة حماية الأسرة.

ولدى علم الأب بشكوى الأم قرر الانتقام منها بقتل أبنائها، فتوصل إلى قتلهم، وأعد أدوات راضة لذلك، واستمر بضربهم ضربا مبرحا فترة من الزمن.

وبدأ الأب بابنته، البالغة 11 سنة، والذي ضربها بأدوات صلبة على مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة، ثم أخذها ليدفنها في "حوش" المنزل، وهو يردد "خلصنا من أول جرثومة".

وبعدها بأسبوع اصطحب ابنته الثانية، 8 سنوات، ومعها أخويها، خارج المنزل، ثم انهال على الطفلة بالضرب بكلتا يديه وبأداوت راضة على جميع أنحاء جسدها ورأسها حتى فارقت الحياة.

وبحسب اللائحة، رمى الأب جثة طفلته داخل المركبة مع طفليه الآخرين ونقلهم إلى المنزل، ثم قام برمي جثة طفلته الثانية داخل حفرة خلف المنزل.

وبعدها، بدأ بتعذيب طفليه الآخرين أحدهما 10 سنوات، والآخر 12 سنة، بأدوات راضة وأفلت كلبا عليهما، والذي عضهما في أماكن مختلفة من جسمهما، لكن الطفلين تمكنا من إبلاغ الشرطة بما حدث، والتي حضرت وألقت القبض على والدهما وأنقذتهما.

وكشف التقرير الطبي بعد استخراج جثة الطفلتين، وجود كسور بالجمجمة لكل منهما، ناتجة عن الاصطدام بجسم صلب راض، فيما تم توثيق إصابة الطفلين الآخرين، اللذين تم إنقاذهما لأسباب خارجة عن إرادة الأب.