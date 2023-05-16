تشديد عقوبة السجن إلى 5 سنوات لصحفي في تونس

شددت محكمة استئناف تونسية الحكم بالسجن من سنة إلى 5 سنوات بحق صحفي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات أمنية، على ما أفاد محاميه لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وخليفة القاسمي هو مراسل لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة الأكثر متابعة في تونس، وحوكم بتهمة "إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات"، على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.

وحُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستأنف الحكم وهو حاليًا مُفرج عنه بكفالة، وفقًا لمحاميه.

وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين إن "هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحفي".

وتابعت: "إنه انجراف خطير للسلطة واعتداء صارخ على حرية الصحافة".