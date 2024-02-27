مصر.. الداخلية تنفي حقيقة الصور المنتشرة للمتهمين بقتل جواهرجي شهير

وأوضحت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه "لا صحة جملةً وتفصيلاً لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها (6) من الملثمين، والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة في القاهرة".

وبيّنت "الصورة المشار إليها أنها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية في إحدى الدول الأجنبية عام 2021 ، وأن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، أمس الإثنين، بلاغا يفيد بمصرع جواهرجي شهير يدعى حسني الخناجري في منطقة بولاق أبو العلا وسط القاهرة، وسرقة مجوهراته على يد أحد الأشخاص، وبعد انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، تبين من المعاينة الأولية مقتل الجواهرجي وسرقة مجوهرات ثمينة من المحل.

وبسؤال جيران القتيل، تبين أن شخصا اقتحم المحل في وقت صلاة العشاء، وظل داخله قرابة 4 ساعات، وقام بإرسال صبي صغير يعمل في المحل ليشتري له سجائر، ليكتشفوا بعد خروجه بدقائق مقتل الجواهرجي وسرقة الذهب.

وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على القاتل، الذي لم يستطع أحد التوصل إلى أي معلومات حوله حتى الآن، في حين شيّع جثمان الجواهرجي بعد عصر اليوم، وسط حضور واسع من أهالي منطقته.