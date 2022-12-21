اتهامات لتويتر بارتكاب "انتهاكات" بعد استحواذ إيلون ماسك

وأضافت ليس-ريوردان، أن "جميع العمال وقَّعوا اتفاقيات لبدء نزاعات قانونية ضد الشركة بطريق التحكيم وليس عبر المحاكم، مما يعني أنهم سيمنعون -على الأرجح- من المشاركة في الدعاوى الجماعية".

وسرَّح موقع "تويتر" ما يقرب من 3700 موظف، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، في إجراء اتخذه ماسك، لخفض التكاليف، بعد أن دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، واستقال المئات في وقت لاحق.

وتتهم مطالب التحكيم "تويتر" بالتمييز على أساس الجنس، وانتهاك العقود، وإنهاء العمل بشكل غير قانوني للموظفين الذين كانوا في إجازة مرضية أو إجازة رعاية مواليد.