أحدهم مشهور في تيك توك.. القبض على 4 متورطين باغتصاب قاصر في أربيل

بحادثة صادمة، قالت الشرطة العراقية إنها ألقت القبض على 4 شبان اختطفوا واعتدوا واغتصبوا بالتناوب فتاة قاصرًا في مدينة أربيل.

وبحسب بيان نقله موقع "شفق نيوز" عن مديرية "أسايش أربيل" فإن العناصر الأمنية ألقت القبض على 4 شباب بتهمة خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.

وأكد البيان أن أحد المتهمين كان صدر في حقه أمر القاء القبض بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص، وآخر منهم يعد من الشخصيات المشهورة والمعروفة على تطبيق تيك توك.

وشدد البيان على أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأنه سيتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.