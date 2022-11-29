السجن سنة لبحريني كسر "إصبع" زوجته
أيدت محكمة استئناف في البحرين، حكمًا بسجن مواطن مدة سنة، بتهمة قيامه بـ"كسر إصبع زوجته".
وبحسب موقع "أخبار الخليج" المحلي، فإن المتهم تسبب بإصابة زوجته بعاهة مستديمة في إصبع خنصرها قدرت بـ2%.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا من الزوجة يفيد بأنه وأثناء وجودها في المنزل مع زوجها، حدث خلاف بينهما، فابتعدت عنه وتوجهت إلى المطبخ وجلست على الأرض.
وأضافت أن زوجها لم يدعها وشأنها، إذ حضر إلى المطبخ وسدد لها العديد من الركلات في فخذها، وخلال ذلك وضعت يدها اليسرى على فخذها في محاولة لتجنب الركلات، فتسببت إحدى ركلات زوجها بكسر إصبع خنصرها الأيسر.
وتابعت أن زوجها قام بعد تلك الركلة باصطحابها إلى المستشفى، فتبين وجود الكسر بالإصبع، وعليه أجرت عملية جراحية لها، لكنها لا تزال تعاني من الألم في إصبعها.
ووفق التقرير الطبي فقد احتاج الإصبع إلى العلاج أكثر من 21 يوما، وقد نتجت بسبب الإصابة عاهة مستديمة قدرت بـ2%.
وأقر الزوج بقيامه بكسر إصبع زوجته إثر خلاف بينهما، مضيفا أنه "لم يقصد إحداث الإصابة".