السجن سنة لبحريني كسر "إصبع" زوجته

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا من الزوجة يفيد بأنه وأثناء وجودها في المنزل مع زوجها، حدث خلاف بينهما، فابتعدت عنه وتوجهت إلى المطبخ وجلست على الأرض.

وأضافت أن زوجها لم يدعها وشأنها، إذ حضر إلى المطبخ وسدد لها العديد من الركلات في فخذها، وخلال ذلك وضعت يدها اليسرى على فخذها في محاولة لتجنب الركلات، فتسببت إحدى ركلات زوجها بكسر إصبع خنصرها الأيسر.