مبارك علي الرشيدي.. العثور على أدلة مهمة وإنهاء الحملة الشعبية

رصد الشاعر الكويتي محسن بن دقلة تطورات الحملة الرسمية والشعبية التي انطلقت أمس الخميس، بحثًا عن المفقود مبارك علي الرشيدي.

ووثق محسن بن دقلة عبر حسابه في "سناب شات" الحضور الرسمي والشعبي الكبير في بر كبد، حيث شوهد الرشيدي آخر مرة.

وبعد بحث قرابة يوم كامل، أكد بن دقلة العثور على أدلة مهمة في قضية مبارك علي الرشيدي، قد تنعش الآمال في الوصول إليه بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر ونصف.

ولفت إلى أنه "لا يمكنه التصريح بالأدلة في الوقت الحالي، إلا أنه سيعلن عن أخبار جيدة في الأيام القادمة".