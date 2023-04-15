مبارك علي الرشيدي.. العثور على أدلة مهمة وإنهاء الحملة الشعبية
رصد الشاعر الكويتي محسن بن دقلة تطورات الحملة الرسمية والشعبية التي انطلقت أمس الخميس، بحثًا عن المفقود مبارك علي الرشيدي.
ووثق محسن بن دقلة عبر حسابه في "سناب شات" الحضور الرسمي والشعبي الكبير في بر كبد، حيث شوهد الرشيدي آخر مرة.
وبعد بحث قرابة يوم كامل، أكد بن دقلة العثور على أدلة مهمة في قضية مبارك علي الرشيدي، قد تنعش الآمال في الوصول إليه بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر ونصف.
ولفت إلى أنه "لا يمكنه التصريح بالأدلة في الوقت الحالي، إلا أنه سيعلن عن أخبار جيدة في الأيام القادمة".
وأعلن بن دقلة أن وكيل وزارة الداخلية طلب منه إنهاء الحملة الشعبية، لافتًا إلى أن "الداخلية ستتولى الحملة بدلًا عنهم، وستكون تحت مظلتها وإشرافها".
وبرر أن طلب الداخلية جاء من حرصها على المشاركين في الحملة الشعبية، خوفًا من تعرضهم لأي مخاطر، وكذلك لقدرتها التنظيمية أكثر في عمليات البحث.
بدورها، تداولت حسابات إخبارية محلية معلومات عن العثور على "دشداشة" وهاتف جوال أثناء البحث عن مبارك الرشيدي، فيما لم يظهر بعد إن كان ما تم العثور عليه يعود للرشيدي أم لا.
بدوره، نشر أحد المشاركين في عملية البحث عبر حسابه في "سناب شات" وجود مخيم تحيط به ظروف مريبة، إذ يظهر في الفيديو حريق لم ينطفئ تمامًا لإحدى الخيم، كما يبدو المخيم مهجورًا لسبب مجهول.
وتأتي هذه الحملة بعد عدة محاولات من عائلة مبارك علي الرشيدي وفرق تطوعية للوصول إلى مكانه.