الكويت.. تحقيق بـ"اعتداء" الشرطة على شاب وتعريض حياته للخطر
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًّا بشأن حادثة مطاردة رجال الأمن لشاب بأحد الشوارع العامة للقبض عليه بتهمة السرقة، عقب توثيق المطاردة بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها، عقب الاتهامات التي طالت رجال الأمن بالاعتداء على الشاب وتعريض حياته للخطر في أثناء المطاردة.
ونشرت وزارة الداخلية صورة ملتقطة من مقطع الفيديو المتداول والذي يعود تاريخه إلى يوم أمس الإثنين، دون أن توضح طبيعة التهمة التي دفعت رجال الأمن لمطاردة الشاب وضبطه.
وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو للحظة مطاردة رجال الأمن للشاب والاصطدام بسيارته ما أجبره على الوقوف عقب أن تحطم جزء من مقدمة السيارة، قبل أن يعاود الفرار من رجال الأمن.
وأشار الناشط حامد تركي بويابس الذي نشر المقطع عبر حسابه في "تويتر" إلى أن "الشاب من مواليد العام 2004، وأن تهمته هي سرقة بقالة".
وأفاد بويابس في معلومات لا يمكن لـ "إرم نيوز" التثبت من صحتها لعدم تأكيدها من مصادر رسمية، أن "رجال الأمن قبضوا على الشاب عقب ساعة من الملاحقة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى فقدانه للوعي ونقله من المخفر إلى مستشفى جابر لتلقي العلاج إثر الضرب الذي تلقاه".
وفي أيار/ مايو الماضي، اتُهم ضباط في المباحث الجنائية بالاعتداء على مواطن يُدعى "عبدالله فهد طامي الفضلي" وتعذيبه عقب ضبطه على خلفية إطلاق نار في أحد الأعراس.
وأفادت المعلومات المتداولة آنذاك بأن "المواطن تعرَض للضرب والتعذيب والركل على الرأس لبضع ساعات من قبل رجال المباحث عقب ضبطه، كما تم حجزه عدة أيام، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية عقب عرضه على النيابة العامة".
وأشارت المعلومات إلى أن "عائلة المواطن الذي دخل العناية المركزة في مستشفى الصباح، تقدمت بشكوى اتهمت من قاموا بضبطه بتعذيبه ليعترف بامتلاكه قطعة سلاح والفعل المادي للجريمة، رغم براءته من ذلك، وفق قولهم".
وأسفر التعذيب الذي أكده المواطن لعائلته قبل أن يفقد الوعي، عن "إصابته بشلل في جانبه الأيسر نتيجة نزيف في المخ"، بحسب ما تم تداوله حينذاك.
وعلى إثر تلك المعلومات، شكَّلت وزارة الداخلية لجنة وأمرت بإجراء تحقيق داخلي بالقضية، وأكدت رفضها لأي تجاوز وتعهدت بمحاسبة من يثبت تورطه في القضية، عقب مطالبات نيابية وحقوقية بالتحقيق بالواقعة ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب الشاب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى "شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر"، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.