الكويت.. تحقيق بـ"اعتداء" الشرطة على شاب وتعريض حياته للخطر

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًّا بشأن حادثة مطاردة رجال الأمن لشاب بأحد الشوارع العامة للقبض عليه بتهمة السرقة، عقب توثيق المطاردة بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها، عقب الاتهامات التي طالت رجال الأمن بالاعتداء على الشاب وتعريض حياته للخطر في أثناء المطاردة.

ونشرت وزارة الداخلية صورة ملتقطة من مقطع الفيديو المتداول والذي يعود تاريخه إلى يوم أمس الإثنين، دون أن توضح طبيعة التهمة التي دفعت رجال الأمن لمطاردة الشاب وضبطه.