بعد 19 عامًا من الهروب.. ضبط مدير بنك بتهمة الاختلاس في تركيا

وتضيف أنه أغرق عملاءه القادمين لسحب أموالهم بكم هائل من الأوراق لتوقيعها والتي كان يضع خلسة بينها المستندات الفارغة، وكان يعد بعضًا من عملاء البنك المقيمين في الخارج والذين من بينهم زوجته وأقرباؤها بفوائد مرتفعة، كما كان يوجّه بعضهم إلى صناديق الاستثمار.

وبعد سنوات من حيلته تلك، أراد عميل يدعى دميرشيفي سحب أمواله من البنك بعد عودته من بريطانيا، فلم يكن أمام المدير علمداغ إلا التخلص منه بالقول إن الأموال ستصل في غضون ثلاثة أيام، الأمر الذي لم يقتنع به العميل، ليصر على سحب أمواله، ويحددا موعدًا لإجراء العملية، لكنه تفاجأ عندما وصل إلى البنك بأن عملداغ اختفى، ولا أموال في حسابه.