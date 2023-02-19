إيقاف وافد متهم بهتك عرض 4 أطفال في الكويت

وتسجل الكويت التي يعيش فيها نحو 4 ملايين و500 ألف نسمة، 66% منهم وافدون، بين الحين والآخر حالات تحرش واعتداء في مختلف مناطق البلاد، على الرغم من تشديد القانون الجزائي، وفرض عقوبات على المتحرشين والمعتدين.

وتنص المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 عاما كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.

وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد".

وتشير المادة نفسها بأنه "يحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقداً شرعيته ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة".