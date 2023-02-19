إيقاف وافد متهم بهتك عرض 4 أطفال في الكويت
أمرت النيابة العامة في الكويت يوم الأحد، بحجز مقيم آسيوي للتحقيق معه بناءً على شكاوى قُدِمت ضده واتهامه بخطف أربعة أطفال والاعتداء عليهم تحت التهديد.
وصدر قرار حجز الوافد عقب مباشرة التحقيق معه واستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه وهي "خطف الأطفال وهتك عرضهم وتحريضهم على إتيان أفعال الفجور"، وإقراره بارتكابها.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها في "تويتر" إنها باشرت سؤال المجني عليهم بشأن ما تعرضوا له وأحالتهم إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل، واستجوبت المتهم عما هو منسوب إليه من تهم فاعترف بارتكابها.
واكتفت النيابة بهذا القدر من المعلومات بشأن المتهم والاتهامات الموجهة إليه، مشيرةً بأنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
وتسجل الكويت التي يعيش فيها نحو 4 ملايين و500 ألف نسمة، 66% منهم وافدون، بين الحين والآخر حالات تحرش واعتداء في مختلف مناطق البلاد، على الرغم من تشديد القانون الجزائي، وفرض عقوبات على المتحرشين والمعتدين.
وتنص المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 عاما كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد".
وتشير المادة نفسها بأنه "يحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقداً شرعيته ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة".