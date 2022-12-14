بسبب "سوء السلوك".. منع بريطاني من دخول بلدته 15 عاما

وقالت شبكة "أي تي في" وصحف بريطانية الثلاثاء، إنه في حال ذهاب ستيرز، إلى بلدته "بليسوورث" شرق وسط إنجلترا سيتم إرساله إلى السجن، مشيرة إلى أن "الشرطة بدأت في تلقي بلاغات من أحد الجيران عن سلوك ستيرز في بداية عام 2021".

وكان من بين الشكاوى أن ستيرز، استخدم منشارًا كهربائيًّا لقطع العديد من الشجيرات الناضجة في حديقة جاره التي تم زرعها بالقرب من منزله.

وقالت شرطة مقاطعة "نورثهامبتونشاير" في بيان إن "تلك الشجيرات فقدت قيمة عاطفية قوية جراء قطعها وهذا ما أحزن جيرانه بشكل كبير".

وأضافت "هاجم ستيرز، جيرانه أيضًا بتهديدهم بالطوب في أثناء شجار في الحديقة؛ ما تسبب في خوف الضحايا من التعرض لأذى وشيك.. ولحسن الحظ لم يرم الطوب عليهم".

وقالت شبكة "أي تي في" وصحف بريطانية الثلاثاء، إنه في حال ذهاب ستيرز، إلى بلدته "بليسوورث" شرق وسط إنجلترا سيتم إرساله إلى السجن، مشيرة إلى أن "الشرطة بدأت في تلقي بلاغات من أحد الجيران عن سلوك ستيرز في بداية عام 2021".