بسبب "سوء السلوك".. منع بريطاني من دخول بلدته 15 عاما
قررت محكمة بريطانية منع رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من دخول بلدته لمدة 15 سنة بسبب سوء التعامل مع مواطني البلدة.
وقال المواطن أدريان ستيرز، إنه شعر وكأنه متهم بارتكاب "جريمة قتل" بدلًا من سلوك غير اجتماعي، معربًا عن استيائه لعدم تمكنه من دخول بلدته حتى بلوغه الـ 74 .
وقالت شبكة "أي تي في" وصحف بريطانية الثلاثاء، إنه في حال ذهاب ستيرز، إلى بلدته "بليسوورث" شرق وسط إنجلترا سيتم إرساله إلى السجن، مشيرة إلى أن "الشرطة بدأت في تلقي بلاغات من أحد الجيران عن سلوك ستيرز في بداية عام 2021".
وكان من بين الشكاوى أن ستيرز، استخدم منشارًا كهربائيًّا لقطع العديد من الشجيرات الناضجة في حديقة جاره التي تم زرعها بالقرب من منزله.
وقالت شرطة مقاطعة "نورثهامبتونشاير" في بيان إن "تلك الشجيرات فقدت قيمة عاطفية قوية جراء قطعها وهذا ما أحزن جيرانه بشكل كبير".
وأضافت "هاجم ستيرز، جيرانه أيضًا بتهديدهم بالطوب في أثناء شجار في الحديقة؛ ما تسبب في خوف الضحايا من التعرض لأذى وشيك.. ولحسن الحظ لم يرم الطوب عليهم".
وقالت شبكة "أي تي في" وصحف بريطانية الثلاثاء، إنه في حال ذهاب ستيرز، إلى بلدته "بليسوورث" شرق وسط إنجلترا سيتم إرساله إلى السجن، مشيرة إلى أن "الشرطة بدأت في تلقي بلاغات من أحد الجيران عن سلوك ستيرز في بداية عام 2021".
ولفتت الشرطة البريطانية إلى أنها بدأت تحقيقًا، واتهمت ستيرز في النهاية بالاعتداء وإحداث أضرار جنائية لسكان البلدة وفقًا للشبكة، التي ذكرت أن الضحايا أبلغوا المحكمة أنهم كانوا يعيشون في قلق وخوف، قائلين إن هذا "كان يحدث منذ بضع سنوات وأن آخرين، بمن فيهم المتقاعدون في الثمانينات من العمر، تأثروا بشدة بسلوكه وأعماله".
وأشارت الشبكة إلى أنه حكِم على ستيرز، بالسجن 6 أسابيع، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، وصدر أمر تقييدي بمنعه من دخول القرية لمدة 15 عامًا ومن الاتصال بالضحايا بأي شكل من الأشكال.
ولفتت إلى أن ستيرز هرب من المحكمة قبل النطق بالحكم واعتُقل مرة أخرى، وحُكِم عليه بالسجن لمدة أسبوعين إضافيين مع وقف التنفيذ في الوقت ذاته، إلى جانب أمر إعادة تأهيل لمدة 60 يومًا إضافيًّا بسبب الفرار من المحكمة.
وادعى ستيرز أنه ضحية قائلًا "لقد بدأ الأمر قبل 20 عامًا.. رئيس المجلس المحلي اتهم زوجتي بسرقة أراضٍ.. قطعت بعض الصنوبريات من الخلف وأرسلوا إلينا رسالة بريد إلكتروني تفيد بأننا أتلفنا المزروعات، ما أغضبني كثيرًا".
وأضاف "نعم، لقد قطعت بعض الشجيرات.. لكن ألقِ نظرة على ما قالوا إنني فعلته.. قالوا إنني هددتهم بالمنشار.. أشعر وكأنني متهم بارتكاب جريمة قتل.. أنا حقًّا لا أصدق ما حدث".