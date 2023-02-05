مصر.. السجن 15 عامًا لـ "مستريح أسوان" مصطفى البنك

مصر.. السجن 15 عامًا لـ "مستريح أسوان" مصطفى البنك

أحمد محمود

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة مصطفى البنك المعروف إعلاميًّا بـ"مستريح أسوان"، بالسجن 15 عامًا، بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الماشية.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، إلى نحو 200 من ضحايا مصطفى البنك خلال جلسات سابقة، وطالب بعضهم بالادعاء المدني.

تضمن أمر إحالة المتهم عدم حصوله على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي حال طلبهم إياها.

وكانت جهات التحقيق في مصر، وجَّهت للمتهم مصطفى البنك مستريح الماشية، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة شراء رؤوس مواشٍ من المزارعين بزعم توظيفها، بقيمة 867 مليونًا و771 ألفًا و119 جنيهًا بخلاف الأرباح، أي بمبلغ وصل إلى قرابة مليار جنيه.

وتضمن أمر إحالة المتهم للمحاكمة، عدم حصوله على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي في حال طلبهم إياها.

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وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مصطفى البنك) في إدفو بأسوان؛ للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مصر

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