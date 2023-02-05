مصر.. السجن 15 عامًا لـ "مستريح أسوان" مصطفى البنك

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة مصطفى البنك المعروف إعلاميًّا بـ"مستريح أسوان"، بالسجن 15 عامًا، بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الماشية.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، إلى نحو 200 من ضحايا مصطفى البنك خلال جلسات سابقة، وطالب بعضهم بالادعاء المدني.